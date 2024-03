Offenlegungen



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,525 EUR -0,42% (14.03.2024, 14:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,475 EUR -0,76% (14.03.2024, 14:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Telekom mit weltweit nahezu 200.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 111,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) zu kaufen.Die Deutsche Telekom habe einen Rückgang des Konzernumsatzes von 1,4% auf EUR 29,4 Mrd. verzeichnet und damit die Konsensschätzungen von EUR 28,8 Mrd. übertreffen können. Das bereinigte EBITDA nach Leasingzahlungen sei um 0,5% auf EUR 10,0 Mrd. angewachsen und die Erwartungen immerhin treffen können. Hinsichtlich des bereinigten Konzernüberschusses habe ebenfalls ein Rückgang von 8,1% auf EUR 1,8 Mrd. hingenommen werden müssen. Somit sei man hinter den Konsensschätzungen von EUR 1,9 Mrd. zurückgeblieben.Im letzten Quartal 2023 habe der Bonner Telekomkonzern in Deutschland allein im wichtigen Mobilfunk-Geschäft 1,6 Mio. Kunden gehabt, wovon es sich bei rund 360.000 um lukrative Vertragskunden handle. Bei der US-Tochter T-Mobile ( ISIN US8725901040 WKN A1T7LU ) seien es 1,8 Mio. gewesen, wobei hier der Vertragskundenanteil bei 97% gelegen habe. Auch im Europa-Segment habe der Anteil der Vertragskunden im Mobilfunkbereich um 246.000 zulegen können.Im November habe der Vorstand für 2023 einen Dividendenvorschlag von EUR 0,77 je Aktie angekündigt, was einer Erhöhung von 10% im Jahresvergleich entspreche. Zudem sollten 2024 Aktien im Wert von bis zu EUR 2 Mrd. zurückgekauft werden.Das Unternehmen habe eine starke Präsenz im Bereich der Digitalisierung und sei einer der führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Europa. Die Telekom habe bereits massiv in den Ausbau von 5G investiert und plane ihr Netzwerk weiter zu verbessern, um den steigenden Anforderungen des Internet of Things (IoT) gerecht zu werden. Darüber hinaus engagiere sich die Telekom auch in Bereichen wie Cloud-Services, digitale Innovationen und Smart-Home-Lösungen. Durch ihre breite Produktpalette und ihre Innovationskraft sei die Deutsche Telekom gut aufgestellt, um den zukünftigen Entwicklungen und Trends in der Telekommunikationsbranche gerecht zu werden.Deutsche Telekom gelte als einer der Vorreiter in der Telekommunikationsbranche in Bezug auf ESG: 100% des verbrauchten Stroms würden laut eigenen Angaben bereits aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Bis 2025 wolle der Konzern im eigenen Geschäftsbetrieb klimaneutral sein und bis spätestens 2040 über die gesamte Wertschöpfungskette. Bis 2030 sei außerdem vorgesehen, in Europa eine Kreislaufwirtschaft rund um Netzwerktechnik umzusetzen.Nachdem die eigenen Ziele sowie die Markterwartungen für 2023 hätten erreicht werden können, habe das Telekommunikationsunternehmen nun für 2024 einen optimistischeren Ausblick vorgelegt. Demnach prognostiziere Deutsche Telekom ein bereinigtes EBITDA nach Leasingzahlungen von EUR 42,9 Mrd., was einem Zuwachs von 6% entsprechen würde. Im Hinblick auf den Free Cashflow nach Leasingzahlungen möchte man um 16% auf EUR 18,9 Mrd. zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle mehr als EUR 1,75 betragen, was ebenfalls einen deutlichen Anstieg bedeuten würde.Medienberichten sowie der Gewerkschaft zur Folge könnte dem Unternehmen eine "Rekordtarifrunde" bevorstehen. Forderungen in Richtung Gehaltserhöhungen jenseits von 13% stünden scheinbar im Raum, wobei wegen der aktuell in Deutschland vorherrschenden Streikwelle auch mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen sei.Deutsche Telekom habe eine starke Präsenz im Bereich der Digitalisierung und sei einer der führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Europa sowie in den USA. Auch in allen ESG-Aspekten gelte das Unternehmen als nationaler und internationaler Vorreiter. Die zuletzt vorgelegten Ergebnisse für das Gesamtjahr sowie der für 2024 abgegebene Ausblick seien unterm Strich als solide einzuschätzen. Die Wachstumsperspektive des Konzerns dürfte weiterhin intakt zu sein, wodurch die Bewertung durchaus angemessen erscheine.Wir erhöhen daher unser bisheriges Kursziel auf EUR 24 und revidieren aufgrund des aktuell höheren Kurspotenzials inkl. der Dividenderendite unsere bisherige Empfehlung auf "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Deutsche Telekom-Aktie. Das ermittelte Kursziel basiere auf einem gemischten Multiple-Ansatz, wobei die Daten auf Konsensschätzungen beruhen würden. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: