Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,79 EUR -0,57% (12.08.2022, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,812 EUR -0,67% (12.08.2022, 11:56)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern habe ihre Jahresziele am Donnerstag erneut angehoben. Überraschend gut sei es zuletzt auf dem Heimatmarkt Deutschland gelaufen, wo die Deutsche Telekom neben einer besseren Umsatzentwicklung bei den neuen Vertragskunden habe punkten können. Wettbewerber hätten zuletzt unter den verbraucherfreundlicheren Kündigungsrechten geächzt.Zudem wolle der DAX-Konzern die Verschuldungsquote kräftig reduzieren. "Bis Ende 2024 wollen wir hier wieder beim 2,25- bis 2,75-Fachen im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA liegen", habe Konzernchef Tim Höttges bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag gesagt. Damit solle ein günstigeres Verhältnis zwischen der Nettoverschuldung einschließlich Leasingkosten und dem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hergestellt werden. Nach Angaben eines Sprechers liege die Quote derzeit bei 3,28.Seit längerem würden sich die Schulden bei dem Konzern kontinuierlich anhäufen, auch weil die Integration von Sprint nach der Fusion mit der US-Tochter T-Mobile US sowie Investitionen in Glasfaser und 5G viel Geld kosten würden.Die Deutsche Telekom-Aktie habe auf den Quartalsbericht kaum reagiert. Sie präsentiere sich jedoch bereits seit Längerem sehr stark und notiere nur knapp unter ihrem Mehrjahreshoch von 19,39 Euro. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein neues starkes Kaufsignal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: