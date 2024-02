Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,595 EUR -0,44% (05.02.2024, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,60 EUR -0,35% (05.02.2024, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem jüngst erreichten Mehrjahreshoch habe die Aktie der Deutschen Telekom nun einige Tage korrigiert. Die Verschnaufpause sei allerdings kein Grund zur Sorge. Die T-Aktie dürfte bald wieder Fahrt aufnehmen. Auch die US-Investmentbank JPMorgan bleibe optimistisch und gebe ein sehr bullishes Kursziel aus.Analyst Akhil Dattani werte die jüngsten Entwicklungen des Wechselkurses als nicht gerade positiv und habe deswegen seine Erwartungen etwas reduziert. Dennoch sehe er die Wachstumsperspektiven des Magenta-Konzerns sowie die Bewertung der Aktie weiter als attraktiv an. Dattani gebe für die T-Aktie weiterhin ein Ziel von 31 Euro aus. Die Einstufung laute weiterhin "overweight".Zuletzt habe bereits die wichtige Tochter T-Mobile US Zahlen vorgelegt. Im vierten Quartal habe diese wieder einmal deutlich mehr Nettokunden hinzugewonnen als die Wettbewerber wie AT&T und Verizon. Der konservative Ausblick lasse nach Meinung vieler Experten zudem noch Potenzial nach oben, Prognoseanhebungen könnten den Kurs im Jahresverlauf befeuern. Die Deutsche Telekom selbst folge erst am 23. Februar mit Zahlen.Die Deutsche Telekom bleibe ein Basisinvestment auf dem deutschen Kurszettel. Neue Hochs sollten eine Frage der Zeit sein. Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau unverändert zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link