Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeiter (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.11.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmr in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Deutsche Telekom habe heute Morgen über das abgelaufene dritte Quartal berichtet. Der Konzernumsatz des weltweit tätigen Unternehmens sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,9% auf EUR 27,6 Mrd. gesunken und habe damit leicht unter den Konsensschätzungen von EUR 27,7 Mrd. gelegen. Das EBITDA nach Leasingzahlungen sei mit EUR 10,5 Mrd. unverändert geblieben und habe über den Erwartungen von EUR 10,3 Mrd. gelegen. Die zugrundeliegende Marge habe ebenfalls gesteigert werden können. Der bereinigte Konzernüberschuss sei um 5,9% auf EUR 2,4 Mrd. zurückgegangen und habe damit die Erwartungen übertroffen, die im Vorfeld auf durchschnittlich EUR 2,3 Mrd. festgesetzt gewesen seien. Die über dem Marktkonsens liegende Profitabilität spiegele sowohl die positive Entwicklung des operativen Ergebnisses als auch die planmäßige Reduzierung der Integrationskosten im Zusammenhang mit der Fusion von T-Mobile US und Sprint wider.Basierend auf dem erwarteten Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 und der beim Kapitalmarkttag 2021 vorgestellten Dividendenpolitik plane das Management, die Dividende von EUR 0,70 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 0,77 je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 zu erhöhen. Darüber hinaus plane der Vorstand, im Jahr 2024 Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu EUR 2 Mrd. durchzuführen.Ausblick: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn habe seine Prognose für das verbleibende Geschäftsjahr 2023 erneut angehoben und begründe dies mit den starken Ergebnissen des dritten Quartals. Statt eines bereinigten EBITDA nach Leasingzahlungen von rund EUR 41,0 Mrd. erwarte man nun einen Wert von rund EUR 41,1 Mrd. Für den Free Cashflow nach Leasingzahlungen erhöhe man die Prognose von bisher mehr als EUR 16 Mrd. auf nun mehr als EUR 16,1 Mrd. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle weiterhin mehr als EUR 1,60 erreichen. Die Anhebungen der Prognosen seien im Vorfeld erwartet worden, seien aber teilweise schwächer ausgefallen als ursprünglich angenommen.Die letzte Einschätzung zu Deutsche Telekom lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.11.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity