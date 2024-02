Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,02 EUR -1,83% (23.02.2024, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,975 EUR -1,66% (23.02.2024, 15:59)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Telekom mit weltweit nahezu 200.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 111,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Einschätzung von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ein Basisinvestment.Die Zahlen der Deutschen Telekom kämen bei den Anlegern am Freitag nicht besonders gut an. Die Aktie verliere knapp zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende 2023 und zähle damit zu den schwächsten Werten im DAX. Inzwischen hätten sich auch einige Experten zur Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr geäußert.Berenberg-Experte Usman Ghazi habe von "einigen Schönheitsfehlern" im Schlussquartal gesprochen. Mehrere Analysten hätten vor allem moniert, dass das Betriebsergebnis abseits der Beiträge der US-Tochter zum Jahresende etwas schwächer als gedacht ausgefallen sei. Aufs Gesamtjahr gesehen habe die Telekom trotz eines Umsatzrückgangs aber einen Gewinnsprung hingelegt, weil sie ihre Mehrheitsbeteiligung am Funkturmgeschäft verkauft habe.Ghazi habe als kleineren Knackpunkt die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Service-Umsätze im Deutschlandgeschäft aufgelistet. Auch mit dem freien Barmittelfluss der Gruppe habe sich der Branchenexperte nicht zufrieden gezeigt. Den Ausschlag für die leicht verfehlte Erwartung beim Betriebsergebnis abseits der USA hätten laut Ghazi die etwas gesunkenen Immobilienerträge der Konzernzentrale gegeben. Emmet Kelly von Morgan Stanley habe als Grund ergänzt, auch die Kosten der Zentrale seien leicht geklettert.Alles in allem hätten sich die Analysten aber recht zufrieden gezeigt und ihre positiven Einstufungen für die Aktie bestätigt. So auch Georgios Ierodiaconou von der Citigroup, der die Finanzziele als beruhigend beurteilt habe, zumal das Unternehmen die Erwartungen normalerweise übertreffe. Telekom-Chef Tim Höttges wolle in diesem Jahr den operativen Gewinn und den freien Mittelzufluss deutlich steigern.Für neue Impulse könnten die Zahlen der Telekom nicht sorgen. Anleger sollten sich aber deshalb nicht beunruhigt zeigen. Vor allem die starke US-Tochter dürfte auch künftig dafür sorgen, dass der Wachstumspfad intakt bleibe. "Der Aktionär" rechne damit, dass ein neues Mehrjahreshoch zeitnah erreicht werden könne.Die Magenta-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link