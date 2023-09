XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.09.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Rücksetzer zum Wochenauftakt - ChartanalyseDie Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) hat gestern 1,8% verloren und ist dabei unter die 200-Tage-Linie gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Schwacher Wochenauftakt für die Aktie der Deutschen Telekom - mit dem Rücksetzer von 1,8% auf einen Endstand bei 20,20 EUR seien die Papiere am gestrigen Montag deutlich unter Druck geraten. Im Tagestief sei es für die Kurse sogar bis auf 19,98 EUR zurückgegangen, womit die 20er Marke zeitweise unterschritten und das offene Gap vom 11. September geschlossen worden sei. Gleichzeitig hätten die Notierungen die viel beachtete 200-Tage-Linie unterboten.Ausblick: Mit dem gestrigen Kurseinbruch sei die vorherige Erholung - ausgehend vom August-Tief hätten die Papiere zuletzt 13,4% zulegen und bis auf 20,98 EUR steigen können - zunächst beendet worden.Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müsste sich die Deutsche Telekom-Aktie im ersten Schritt am Verlaufshoch vom 28. Juni bei 20,16 EUR nach oben abdrücken. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg an die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 20,40 EUR verlaufe. Gelinge den Kursen der Sprung über den langfristigen Durchschnitt, sollte danach das Januar-Top bei 20,66 EUR überboten werden, bevor das September-Hoch bei 20,98 EUR in den Fokus rücken würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:20,045 EUR -0,52% (26.09.2023, 08:51)