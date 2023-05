Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,215 EUR -2,03% (25.05.2023, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,22 EUR -2,39% (25.05.2023, 16:32)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kursminus von mehr als drei Prozent sei die T-Aktie am Donnerstag der größte Verlierer im DAX. Ausschlaggebend für die Verluste sei ein Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge der US-Rivale Dish eine Zusammenarbeit mit dem E-Commerce-Riesen Amazon plane.Dish wolle laut Insidern Mobilfunk-Verträge über Amazon verkaufen. Bereits im Juni könnten Details zu den Plänen veröffentlicht werden. Finanzielle Einzelheiten seien aber nicht bekannt geworden. An der Börse würden die Pläne gut ankommen, die Dish-Aktie lege nach Handelsstart rund 15 Prozent zu.Gleichzeitig schüre die mögliche Kooperation mit Amazon bei den Konkurrenten die Angst, dass Marktanteile verloren gehen könnten. Die Papiere von T-Mobile US verlieren mehr als zwei Prozent, auch Verizon und AT&T würden jeweils rund drei Prozent nachgeben.Amazon habe eine hohe Marktmacht, Dish könnte so tatsächlich einige Marktanteile gewinnen. Das Minus bei der Telekom, das sogar größer sei als bei der Tochter T-Mobile US selbst, erscheine jedoch übertrieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: