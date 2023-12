Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,62 EUR +0,11% (07.12.2023, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,625 EUR -0,04% (07.12.2023, 09:30)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können konservative Anleger bei der Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unverändert zugreifen.Die Aktie der Deutschen Telekom kenne seit Monaten kein Halten mehr. Der deutliche Rücksetzer im Juni sei längst Geschichte, das Mehrjahreshoch bei 23,12 Euro rücke näher. Rückenwind gebe es am Donnerstag einmal mehr vonseiten der Analysten, die die Kursziele für die T-Aktie erneut angehoben hätten.So habe Barclays das Ziel für die Deutsche Telekom von 26 auf 28 Euro nach oben geschraubt. Die HSBC sehe den fairen Wert der Aktie nun bei 25 Euro - nach bislang 24 Euro. Beide Häuser würden somit zeitnah mit einem neuen Mehrjahreshoch rechnen und entsprechend zum Kauf raten.Bereits zuvor hätten sich diese Woche Analysten von J.P. Morgan und Goldman Sachs gemeldet und sich ebenfalls weiter positiv gestimmt gezeigt. Ziele von 31 Euro respektive 28,40 Euro würden sogar noch mehr Potenzial suggerieren, bei J.P. Morgan seien es in der Spitze mehr als 35 Prozent. Beide Analysten würden beim Umsatz und Gewinn jeweils starkes Wachstum und vor allem auch hohe Barmittelzuflüsse erwarten, was wichtig für die Dividende sei.Von den Tiefs im August habe die Telekom inzwischen mehr als 20 Prozent zugelegt. Das Mehrjahreshoch sei nur noch rund drei Prozent entfernt. Werde dieses überwunden, wäre das ein starkes Kaufsignal, die Aktie könnte dann schnell bis in den Bereich der 25-Euro-Marke steigen. Allerdings wäre auch eine Verschnaufpause nach der Rally kein Grund zur Sorge. Im Bereich des September-Hochs bei 20,98 Euro sollte in diesem Fall aber die Trendwende gelingen.Gehe es nach den Analysten, sei die T-Aktie auch nach dem Lauf der vergangenen Wochen noch klar unterbewertet. "Der Aktionär" sehe ebenfalls Luft nach oben und bleibe bullish gestimmt. Ein gut laufendes Geschäft mit der wachstumsstarken Tochter T-Mobile US sowie die attraktive Dividende würden für die Telekom sprechen.