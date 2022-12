XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie bewege sich aktuell weiterhin knapp unterhalb des kürzlich erreichten Mehrjahreshochs. Angesichts der starken operativen Entwicklung sollte ein Ausbruch aber nur eine Frage der Zeit sein. Schwung gebe es nun von der Credit Suisse, die in einer optimistischen Studie weiterhin zum Kauf rate.In einer von hoher Kosteninflation geprägten Zeit sei die Telekombranche in der Lage, beispiellose Preiserhöhungen durchzusetzen, so Analyst Jakob Bluestone. Deshalb dürften die Festnetzeinnahmen wieder leicht steigen und das Wachstum im Mobilfunkgeschäft auf einen 15-Jahres-Hoch verharren. Er habe das "Outperform"-Votum für die T-Aktie bestätigt und das Kursziel bei 23 Euro belassen.Bereits am Montag habe auch die Bank of America das Ziel für die Telekom leicht von 22,50 auf 22,60 Euro erhöht, das Rating laute "Buy". Dank der starken Position auf dem Heimatmarkt und in den USA dürfte der Magenta-Konzern die Wettbewerber abhängen. Die Perspektiven für Gewinn und Dividenden seien gut.