Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Bundesregierung plane, den Einsatz von chinesischer Technologie im deutschen Mobilfunknetz deutlich einzuschränken. Dies würde sich vor allem auf den Einsatz von Huawei-Netzwerkkomponenten auswirken. Die UBS habe nun in einer Branchenstudie die Folgen für Deutsche Telekom und Co untersucht.Analyst Polo Tang gehe davon aus, dass die Unternehmen in Deutschland nur kritische Komponenten austauschen müssten, wenn es zu Restriktionen gegen Huawei komme. Dabei wäre selbst ein kompletter Verzicht auf die Teile des China-Konzerns verkraftbar.Für die T-Aktie bleibe Tang zuversichtlich und bewerte den Titel weiterhin mit "Buy". Der DAX-Wert sei auch nach dem guten Lauf 2022 noch günstig und zähle zu seinen bevorzugten Werten in der Branche. Außerdem setze der Magenta-Konzern bereits jetzt relativ wenig auf Huawei-Technik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:21,56 EUR +0,77% (08.03.2023, 15:14)