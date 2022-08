Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie habe sich zuletzt knapp unterhalb der 19-Euro-Marke gefestigt. Für neue Impulse könnten die Quartalszahlen sorgen, die in der kommenden Woche, am Donnerstag, den 11. August, veröffentlicht würden.Steigende Kosten und verbraucherfreundlichere Kündigungsrechte hätten zuletzt bei den deutschen Telekomunternehmen zu Verwerfungen geführt. Automatisch verlängerte Verträge könnten mittlerweile nach Ablauf der Mindestlaufzeit nach einem Monat und nicht erst nach einem Jahr gekündigt werden. So habe zwar Telefónica Deutschland ein deutliches Plus bei neuen Vertragskunden vermelden können. Der britische Konkurrent Vodafone habe in Deutschland dagegen nur ein minimales Plus verzeichnet und auch 1&1 habe zu kämpfen gehabt. So sei die Zahl der Breitband-Anschlüsse deutlich rückläufig gewesen. Interessant dürfte nun sein, wie sich die Deutsche Telekom in diesem Umfeld in den Monaten April bis Juni geschlagen habe.In den USA habe sich die Tochter T-Mobile US deutlich von den Wettbewerbern Verizon und AT&T abheben können. Mit einem Plus von rund 720.000 neuen Vertragskunden beim Mobilfunk habe das Unternehmen die Erwartungen von Analysten übertroffen und könne zudem eine deutlich niedrigere Abwanderungsquote vorweisen als Branchenexperten vermutet hätten.Nach dem Vorpreschen der US-Tochter und einer Anhebung ihrer Jahresziele könnte die Deutsche Telekom nun nachziehen. Auch von der Deutschen Telekom befragte Analysten würden schon längst mit teilweise deutlich mehr rechnen. Aus Sicht von Branchenexperten seien die bislang veröffentlichten Jahresziele längst überholt. Insgesamt seien die Analysten aber auch mit Blick auf die weiter starke US-Tochter optimistisch.Die T-Aktie habe sich in den schwierigen Monaten zuletzt besser entwickelt als viele andere Werte. Sollte eine positive Überraschung bei den Zahlen gelingen, sei zeitnah ein neues Mehrjahreshoch möglich. Konservative Anleger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)