Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom wolle im laufenden Jahr etwas mehr operativ verdienen als bisher in Aussicht gestellt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) solle 2022 nun auf mehr als 37 Milliarden Euro steigen, habe der DAX -Konzern am Donnerstag in Bonn mitgeteilt.Bisher habe ein Anstieg auf rund 37 Milliarden Euro im Raum gestanden. Analysten hätten sich im Vorfeld allerdings deutlich mehr erhofft und im Schnitt mit einem Plus auf rund 40 Milliarden Euro gerechnet.In den Monaten Juli bis September sei der Konzernumsatz um fast neun Prozent auf knapp 29 Milliarden Euro gestiegen, was ein weiteres Mal maßgeblich am Amerika-Geschäft gelegen habe. Der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA AL) sei ähnlich stark auf 10,5 Milliarden Euro geklettert. Unter dem Strich sei der Gewinn deutlich höher ausgefallen: Unter anderem wegen des Anstiegs der operativen Ertragskraft sei der bereinigte Nettogewinn um mehr als 80 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen."Wir erweisen uns in schwierigen Zeiten erneut als Anker der Stabilität", habe Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, gesagt. "Unsere Geschäfte wachsen weiter. Wir sind deshalb in der Lage, nicht nur zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr anzuheben, sondern können auch unsere Dividende erhöhen." Die Dividende solle wie erwartet von 0,64 Euro auf 0,70 Euro je Aktie steigen.Die Aktie der Telekom habe sich zuletzt sehr stark präsentiert. Anfang November sei sogar der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen. Am frühen Donnerstagmorgen notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate im Zuge von Gewinnmitnahmen 0,7 Prozent im Minus. "Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich für die Aktie. Nicht zuletzt die günstige Bewertung sowie ein krisensicheres Geschäft sprächen für die Papiere.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomAktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.