Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Telekom lege am morgigen Donnerstag (10. August) die Zahlen für das zweite Quartal vor. Nachdem T-Mobile Ende Juli die Jahresziele bereits präzisiert habe, sollte die Mutter eigentlich traditionell nachlegen. Die US-Tochter mache bei dem DAX-Konzern rund zwei Drittel des Konzernumsatzes und operativen Ergebnisses aus. Statt einer Anhebung der Jahresziele dürfte Konzernchef Tim Höttges seinen Ausblick aber höchstens etwas nachschärfen.Analysten würden bei der Deutschen Telekom im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Umsatzrückgang von zwei Prozent auf rund 27,2 Milliarden Euro rechnen. Unter dem Strich dürfte der Quartalsgewinn aber von knapp 1,5 Milliarden Euro auf nun fast 1,9 Milliarden Euro ansteigen. Grund dafür dürften unter anderem eine geringere Steuerlast und aktualisierte Bewertungen von Rückstellungen sein. Ohne diese dürfte die Gewinnkennziffer aber niedriger ausfallen als im Jahr zuvor.Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) sollte dagegen mit 3,8 Milliarden Euro den Vorjahreswert von 2,8 Milliarden klar übertreffen. Auf Jahressicht könnte die Telekom ihr selbst gesetztes Ziel von mehr als 16 Milliarden Euro freien Mittelzuflusses damit am Ende gerade so erreichen.Auf Jahressicht dürften die Erlöse mit 112 Milliarden Euro gegenüber 2022 (114 Milliarden Euro) leicht rückläufig sein. Grund dafür sei die Entscheidung von T-Mobile, künftig den Fokus auf werthaltigere Service-Erlöse zu legen. Damit seien Einnahmen vor allem mit Sprach- und Daten-Übertragungen gemeint. An diesen Dienstleistungen würden Telekom-Unternehmen eher etwas als an Hardwareverkäufen verdienen, die als margenarm gelten würden. Zudem habe T-Mobile US 2020 angekündigt, das Leasing mit Mobilfunk-Endgeräten zurückzufahren und auf Ratenkauf umzustellen. Das um Sondereffekte bereinigte, operative Ergebnis solle rund 40,9 Milliarden Euro erreichen. Das sei minimal mehr, als die Konzernführung Anfang des Jahres noch bekannt gegeben habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.