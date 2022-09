Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Während es am Montag auf den Aktienmärkten wenig Positives gebe - der DAX etwa notiere bei einem Minus von 2,5 Prozent - stehe das Papier der Deutschen Telekom beinahe unverändert da. Damit gehöre die Aktie zu den besten Performern im deutschen Leitindex. Grund hierfür dürften weitere positive Analystenstimmen sein.Unter anderem die Investmentbank Goldman Sachs habe das Rating für die Telekom in ihrer jüngsten Studie auf "kaufen" belassen. Analyst Andrew Lee rechne mit weiterhin guten Perspektiven im europäischen Telekomsektor, außerdem profitiere man auch von der Digitalisierung. Zudem biete die Branche in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten defensive Qualitäten. Sein Kursziel lege der Experte bei 23,50 Euro fest.Nochmals optimistischer sei Polo Tang von der UBS, er belasse sein Ziel bei 26 Euro und bestätige die Kaufempfehlung. Auch er lobe das Europa-Geschäft, welches nicht ausreichend gewürdigt werde. Daher sei die Aktie auch zu günstig bewertet.Im Schnitt würden die 29 von Bloomberg befragten Analysten mit Kursen von 24,41 Euro rechnen und der Aktie auf Jahressicht Gewinne von 30 Prozent zutrauen. Dementsprechend positiv würden auch ihre Handlungsempfehlungen ausfallen: 27 Mal laute das Votum "kaufen", zwei Experten würden zum Halten der Aktie raten. Demgegenüber stehe keine Verkaufsempfehlung.Konservative Anleger bleiben weiterhin an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.