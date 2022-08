Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Mitte Mai pendle die Aktie zwischen der 18-Euro-Marke und dem neuen Mehrjahreshoch bei 19,39 Euro. Noch lasse der Ausbruch auf sich warten, doch angesichts der Nachrichtenlage sollte dies eine Frage der Zeit sein. Nun habe der Konzern die erfolgreiche, millionenschwere Partnerschaft mit dem Fußball-Rekordmeister FC Bayern München weiter verlängert.Die Bayern und der Hauptsponsor Telekom hätten am Sonntag vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg die weitere Zusammenarbeit bis 2027 bekannt gegeben. Seit zwei Jahrzehnten werbe Europas größtes Telekommunikations-Unternehmen auf den Trikots der Münchner Starkicker."Es ist sehr außergewöhnlich, dass wir mit der Telekom seit 2002 zusammen sind", habe Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn bei einer Pressekonferenz in der Allianz Arena gesagt. Der heute 53-Jährige sei in seiner Karriere als Torwart auch schon mit dem markanten "T" auf dem Münchner Trikot aufgelaufen.Der neue Fünfjahresvertrag solle dem Bundesliga-Krösus dem Vernehmen nach insgesamt rund 250 Millionen Euro einbringen. Allerdings hätten die Vertragspartner wie üblich zu den finanziellen Konditionen keine Angaben gemacht.Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Deutschen Telekom, habe betont, dass es auf dem höchsten europäischen Niveau im Fußball die längste Partnerschaft sei. "Wir sind da richtig stolz drauf", so Hagspihl. Die Investition in den FC Bayern lohne sich absolut für das DAX-Unternehmen.Die T-Aktie bleibt für konservative Anleger attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Mit dem Sprung über das Mehrjahreshoch würde der Titel ein neues Kaufsignal generieren. (Analyse vom 15.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: