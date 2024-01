XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,74 EUR +0,31% (16.01.2024, 17:21)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ein Basisinvestment für konservative Anleger.Im eher schwachen Marktumfeld zähle die Deutsche Telekom am Dienstag zu den stärksten Werten im DAX . Damit notiere die Magenta-Aktie auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn, ein neues Kaufsignal rücke näher.Schwung verleihe dabei auch wieder einmal eine positive Analystenstudie - die UBS rate zum Kauf und sehe noch viel Potenzial. Analyst Polo Tang habe die Einstufung nach einem Treffen mit Telekom-Finanzchef Christian Illek auf "buy" belassen. Das Kursziel sehe er bei 26,60 Euro und damit 16 Prozent über dem aktuellen Niveau. Tang habe gelobt, dass der Fokus der Deutschen Telekom auf einem steigenden Gewinn je Aktie liege.Durch den Kursanstieg am Dienstag notiere die Aktie so hoch wie bisher noch nicht im laufenden Jahr 2024. Das Mehrjahreshoch bei 23,13 Euro sei inzwischen nur noch knapp 2 Prozent entfernt. Gelinge der Sprung über diese Marke, wäre das ein starkes Kaufsignal. Angesichts der starken operativen Entwicklung und der attraktiven Bewertung sollte das Ziel der UBS im Anschluss schnell ins Visier rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:22,78 EUR +0,60% (16.01.2024, 17:35)