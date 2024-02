Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,95 EUR -2,14% (23.02.2024, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,975 EUR -1,66% (23.02.2024, 09:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Telekom mit weltweit nahezu 200.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 111,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Deutsche Telekom habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das abgelaufene vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2023 präsentiert. Das Unternehmen habe in Q4 einen Rückgang des Konzernumsatzes von 1,4% auf EUR 29,4 Mrd. verzeichnet und habe damit die Konsensschätzungen von EUR 28,8 Mrd. übertreffen können. Das bereinigte EBITDA nach Leasingzahlungen sei um 0,5% auf EUR 10,0 Mrd. angewachsen und habe die Erwartungen immerhin treffen könnn. Hinsichtlich des bereinigten Konzernüberschusses habe ebenfalls ein Rückgang von 8,1% auf EUR 1,8 Mrd hingenommen werden müssen. Somit sei man hinter den Konsensschätzungen von EUR 1,9 Mrd. zurückgeblieben. Auf Gesamtjahressicht habe sich das Unternehmen zu Recht zufrieden gezeigt. Die insgesamt starken Ergebnisse seien vor allem auf ein robustes Kundenwachstum zurückzuführen gewesen.Vergangenen November habe der Vorstand bereits einen Dividendenvorschlag von EUR 0,77 je Aktie für 2023 angekündigt. Außerdem sollten 2024 Aktienrückkäufe im Wert von EUR 2,0 Mrd. durchgeführt werden.Ausblick: Nachdem die eigenen Ziele sowie die Markterwartungen für 2023 hätten erreicht werden können, habe das Telekommunikationsunternehmen nun für 2024 einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Demnach prognostiziere Deutsche Telekom ein bereinigtes EBITDA nach Leasingzahlungen von EUR 42,9 Mrd., was einem Zuwachs von 6% entsprechen würde. Im Hinblick auf den Free Cashflow nach Leasingzahlungen möchte man um 16% auf EUR 18,9 Mrd. zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle mehr als EUR 1,75 betragen, was ebenfalls einen deutlichen Anstieg bedeuten würde.Die letzte Einschätzung zu Deutsche Telekom lautete "Halten", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.02.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity