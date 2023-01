Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit dem Sprung über die 20-Euro-Marke sei die Aktie der Deutschen Telekom am Dienstag auf den höchsten Stand seit Januar 2002 geklettert. Am Mittwoch lege die Aktie in einem allgemein freundlichen Umfeld leicht zu. Doch wie weit könne die Aktie noch steigen? Laut UBS-Analyst Polo Tang sei jedenfalls noch deutlich Luft nach oben.Der Experte habe den Telekom-Papieren in einem Ausblick auf 2023 ein Kursziel von 26,40 Euro zugeschrieben. Das Rating habe der Experte dabei auf "kaufen" belassen. Insgesamt mangele es in der Branche an Umsatzwachstum, da es zu viele Anbieter auf zu vielen Märkten gebe und die Investitionen in Glasfaserleitungen extrem hoch seien, habe Tang zwar bemängelt. Die T-Aktie gehöre als günstiger defensiver Wert mit geringen Ergebnisrisiken und attraktiven Ausschüttungen jedoch zu seinen Favoriten.Auch seine Kollegen seien durchaus überzeugt von der Telekom, das durchschnittliche Kursziel liege bei rund 25 Euro. Die Anlageempfehlungen würden ebenfalls eine deutliche Sprache sprechen. Die 23 von MarketWatch geführten Analysten würden die Aktie ganze 20 Mal zum Kauf empfehlen. Drei Mal laute das Anlagevotum "halten". Zum Verkaufen der Aktie rate derweil keiner der Experten."Der Aktionär" sehe für die Telekom ebenfalls noch Luft nach oben. Könne die 20-Euro-Marke behauptet werden, sei auf Sicht der nächsten Monate Platz bis zum Widerstand bei 24 Euro. Als zuverlässiger Dividendenzahler ist die T-Aktie ohnehin ein attraktives Investment, so Julian Weber. (Analyse vom 11.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.