Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF).Die Deutsche Telekom gelte als einer der Vorreiter in der Telekommunikationsbranche in Bezug auf ESG: 100% des verbrauchten Stroms stamme laut eigenen Angaben aus erneuerbaren Energiequellen. Neben weiteren ambitionierten Zielen möchte man ab diesem Jahr nur mehr Geschäftswagen mit Elektroantrieb anschaffen und den Anteil weiblicher Führungskräfte auf 30% bis 2030 erhöhen. Diese Initiativen würden sich auch in dem hohen ESG-Gesamtscore widerspiegeln - im Sektoren- und Ländervergleich belege das Unternehmen Platz 1 bzw. 2.Die strukturellen Wachstumstreiber des Sektors seiennach wie vor intakt. Verstärkte Digitalisierungstrends hätten eine erhöhte Nachfrage nach höheren Bandbreiten, schnelleren Geschwindigkeiten, Wi-Fi-Routern und Datenvolumina sowie IKT-Projekten für Geschäftskunden ausgelöst.Die Bewertung des gesamten Telekommunikationssektors in Europa erscheine generell als weiterhin attraktiv, wobei sich die Deutsche Telekom bei den meisten Kennzahlen im Vergleich zu den europäischen Mitbewerbern im oberen Mittelfeld befinde.Der Umsatz sei in Q1 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,3% auf EUR 27,8 Mrd. gestiegen und habe damit leicht über den Schätzungen von EUR 27,7 Mrd. gelegen. Das EBITDA (nach Leasingzahlungen) sei um 0,9% auf EUR 9,96 Mrd. gestiegen und habe damit ebenfalls leicht über den Konsensschätzungen von durchschnittlich EUR 9,87 Mrd. gelegen Der Jahresüberschuss sei um 289% gestiegen, was allerdings auf den Verkauf des Funkturmgeschäfts in Deutschland und Österreich zurückzuführen sei. Der bereinigte Nettogewinn sei um 12,5% auf EUR 1,96 Mrd. zurückgegangen und habe damit ziemlich genau den Erwartungen entsprochen.Der Kostendruck - insbesondere bei Strom-, Content-, Marketing- und Personalkosten - fordere auch in der Telekommunikationsbranche nach wie vor seinen Tribut, weshalb dem Analysten ein weiterer Margenanstieg unwahrscheinlich erscheine. Dennoch habe sich die zugrundeliegende Ertragskraft des Sektors sichtlich verbessert.Gemeinsam mit der unterstellten Dividendenrendite in Höhe von rund 3,2% erscheint eine Kaufempfehlung als angebracht, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.