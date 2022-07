Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im turbulenten Marktumfeld erweise sich die Aktie der Deutschen Telekom weiter als Fels in der Brandung. Aktuell notiere der DAX-Titel knapp unterhalb des kürzlich erreichten Mehrjahreshochs bei 19,39 Euro. Neuen Schwung liefere nun eine Branchenstudie von Oddo BHF, aus der die T-Aktie als Branchenfavorit hervorgehe.Europäische Telekomwerte hätten wieder ihren Defensivstatus erreicht und seien in einem Rezessionsszenario mit die robustesten Aktien, so Analyst Stephane Beyazian. Er rücke den Fokus nach den zahlreichen Verkäufen im Bereich der Funkmasten nun auf eine Neubewertung des Festnetzgeschäfts. Zu den Favoriten zähle er dabei neben TIM und Telekom Austria auch die Deutsche Telekom.Der Magenta-Konzern sollte zusätzlich von Preiserhöhungen in den USA profitieren. Experte Beyazian habe die Aktie mit "outperform" neu in die Bewertung aufgenommen, das Kursziel laute 23 Euro. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit noch ein Potenzial von rund 22 Prozent.Die Telekom richte den Blick nach dem Funkturm-Verkauf vor allem auf die wachstumsstarke US-Tochter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.