Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im einmal mehr schwachen Gesamtmarkt müsse am Dienstag auch die T-Aktie Federn lassen. Ein erneuter Anlauf auf das Mehrjahreshoch, das Anfang Juli bei 19,39 Euro erreicht worden sei, müsse damit vorerst verschoben werden. Für die Analysten von Bernstein Research sei dies aber nur eine Frage der Zeit.Die jüngsten Kursgewinne dürften vor allem der Aussicht auf einen Verkauf des Funkturm-Geschäfts geschuldet sein, so Analyst Stan Noel in einer aktuellen Studie. Dessen Bewertung lasse auf dem aktuellen Niveau noch etwas Aufwärtspotenzial. Das Kursziel sehe der Experte bei 24,60 Euro - das Rating laute "outperform".Eine Entscheidung über den Verkauf der Funktürme dürfte zeitnah fallen. Doch auch unabhängig davon präsentiere sich die Deutsche Telekom-Aktie weiterhin stark. Branchenweit würden Telekomwerte derzeit ihren Ruf als krisenfeste Aktien untermauern. Weder die hohe Inflation noch die drohende Gaskrise würden das Geschäftsmodell von Telekom und Co in dem Ausmaß anderer Branchen treffen. Entsprechend würden immer mehr Anleger in die defensiven Werte umschichten.