Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,415 EUR +0,16% (06.11.2023, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,39 EUR 0,00% (06.11.2023, 09:17)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeiter (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Es sehe wieder gut aus bei der Deutschen Telekom. Starke Zahlen der wachstumsstarken Tochter T-Mobile US und eine höhere Dividende hätten für neuen Schwung bei der Aktie gesorgt und die Aktie auf den höchsten Stand seit Mai getrieben. In der kommenden Woche müsse der Magenta-Konzern nun selbst liefern.Am kommenden Donnerstag, den 9. November, lege die Telekom ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Bislang fordere Konzernchef Tim Höttges von seiner Mannschaft für das laufende Jahr ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von rund 41 Milliarden Euro. Den Free Cashflow AL sehe der Manager bei mehr als 16 Milliarden Euro.Die beiden bereits erhöhten Ziele dürften allerdings inzwischen überholt sein, nachdem T-Mobile US bereits Hand an ihre Prognose gelegt habe. Fast traditionell würden die Bonner die Ziele erhöhen, sobald die Kollegen in Bellevue einen optimistischeren Ausblick gegeben hätten.Zuletzt habe die Telekom bekannt gegeben, im kommenden Jahr bis zu zwei Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien in die Hand nehmen zu wollen. Das Vorhaben komme überraschend, hätten mehrere Analysten übereinstimmend geschrieben. Zudem habe der Magenta-Konzern angekündigt, die Dividende deutlich zu erhöhen. Nach 70 Cent pro Aktie für das Jahr 2022 sollten für die laufenden zwölf Monate 77 Cent je Schein an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Das sei nach Unternehmensangaben die höchste Dividende seit 2009, als die Telekom zum letzten Mal 78 Cent pro Papier ausgezahlt habe. Analysten hätten damit gerechnet.2021 habe die Telekom mit einer Kapitalerhöhung ihre Stellung bei T-Mobile US gestärkt. "Dafür haben die Aktionäre eine Verwässerung ihrer Beteiligung an der Deutschen Telekom akzeptiert. Das gleichen wir jetzt durch den Aktienrückkauf zum Teil wieder aus", so CEO Höttges laut Mitteilung. Der Plan könnte bei den Anteilseignern aber auch die Hoffnung auf ein weiteres Paket mit einem Volumen von 2,5 bis 3 Milliarden Euro wecken, habe zuletzt J.P. Morgan-Analyst Akhil Dattani kommentiert.Im September 2021 habe die Telekom 225 Millionen neue Aktien an ihren japanischen Partner Softbank über eine Kapitalerhöhung ausgegeben. Im Gegenzug habe sie dafür 45 Millionen Anteilsscheine an T-Mobile US erhalten.Bei ersterem werde mit einem leichten Rückgang auf rund 10,4 Milliarden Euro gerechnet und der bereinigte Überschuss dürfte um rund fünf Prozent auf knapp 2,3 Milliarden sinken. Beim bereinigten Nettoquartalsgewinn würden allerdings positive Einmaleffekte von rund 300 Millionen Euro aus dem Vorjahr fehlen, die sich durch verschiedene Bewertungseffekte im Finanzergebnis wiedergefunden hätten.Die Analysten würden zudem damit rechnen, dass die Telekom ihre Jahresziele erneut anhebe. Der Markt erwarte dies bereits, habe etwa DZ BANK-Experte Karsten Oblinger zuletzt kommentiert. Vom Konzern befragte Fachleute würden durchschnittlich beim bereinigten EBITDA AL mit konservativen 40,6 Milliarden Euro für das laufende Jahr rechnen. Allerdings hole die Telekom die Expertenmeinungen stets vor der Zahlenvorlage von T-Mobile US ein. Beim Free Cashflow AL würden die Experten einen Wert von rund 16,1 Milliarden Euro vermuten.Die Voraussetzungen seien gut, dass die Zahlen stark ausfallen würden. Nachdem sich zuletzt auch das Chartbild aufgehellt hat, sollten Anleger bei der T-Aktie an Bord bleiben. Für konservative Anleger ist der DAX-Titel weiter ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link