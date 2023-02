WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem eher defensiven Handelsansatz, welcher die Faktoren "Momentum" und "low volatility" miteinander verknüpfe, würden sie wöchentlich die 160 Einzeltitel aus DAX, MDAX und SDAX durchforsten. Das Ziel sei dabei, trendstarke, schwankungsarme Werte herauszufiltern. Gemessen an diesem objektiven Maßstab mache die Aktie der Deutschen Telekom unverändert eine gute Figur. Im schwierigen Investmentjahrgang 2022 habe das Papier zu den absoluten DAX-Topperformern gezählt und auch im bisherigen Jahresverlauf werde die Wertentwicklung des Mutterindex übertroffen (9% vs. 12%). Charttechnisch komme zudem ein überaus überzeugender Kursverlauf hinzu. Neben den strategischen Kurstreibern in Form der großen, unteren Umkehr der letzten 20 Jahre sowie der seit 2017 ausgeprägten Konsolidierungsflagge eile der Telekomtitel von einem Mehrjahreshoch zum nächsten. Aus den beiden beschriebenen Formationen ergebe sich interessanterweise ein langfristiges, deckungsgleiches Kursziel im Bereich von 25 EUR. Auf dem Weg in diese Region würden die Tiefs von 2001 bei gut 23 EUR ein wichtiges Etappenziel abstecken. Um die dreifache Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die Deutsche Telekom-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das Jahreshoch von 2022 bei 19,86 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:21,09 EUR +0,55% (27.02.2023, 08:49)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:20,945 EUR -1,20% (24.02.2023, 17:43)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508