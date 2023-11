XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,515 EUR +0,37% (13.11.2023, 10:10)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe."Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen". Dieses Zitat würden die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt immer wieder anführen, um eine Lanze für die Analyse langfristiger Kursverläufe zu brechen. Der Chart der Deutschen Telekom könne in diesem Zusammenhang als echtes Lehrbuchbeispiel angesehen werden. Doch der Reihe nach:Im Frühjahr sei der Telekomtitel in eine Korrektur übergegangen, die letztlich einen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 19 EUR gebracht habe. Auf dieser Basis habe das Papier im Sommer zwei "Hammer"-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt. Der erfolgreiche Rücksetzer lege nun den Grundstein, um perspektivisch das Mehrjahreshoch vom April bei 23,13 EUR wieder ins Visier zu nehmen, zumal unverändert ein absolut intakter Aufwärtstrend vorliege. Als strategischer Kurstreiber diene darüber hinaus die riesige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends. Gleichzeitig verfüge die Aktie über eine solide Relative Stärke.Trotz des beschriebenen Rücksetzer notiere der Telekomtitel in 2023 rund 15% im Plus und schlage damit sowohl den Kurszuwachs des DAX® (9%) als auch den des STOXX Europe 600 Telecommunication (knapp +2%). Das Kursziel - abgeleitet aus der langfristigen Bodenbildung - lässt sich auf rund 25 EUR taxieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:21,515 EUR -0,09% (13.11.2023, 10:24)