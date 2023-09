ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Im Rahmen des "HSBC Trendkompass" würden die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jede Woche eine dreistellige Anzahl an Aktien nach den Kriterien Momentum der letzten vier Wochen sowie Relative Stärke nach Levy filtern. Diese objektive Auswertung fördere immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage.In diese Kategorie falle aktuell die Aktie der Deutschen Telekom, denn hier habe in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung stattgefunden. Parallel zu dieser quantitativen Selektion sollten Anlegerinnen und Anleger stets auch den Abgleich mit der konkreten Chartsituation vornehmen. Gerade der langfristige Monatschart sei aktuell besonders spannend. In der hohen Zeitebene habe die Korrektur seit April letztlich zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 19,00 EUR geführt. Auf dieser Basis habe der Telekomtitel zuletzt drei Monatskerzen mit markanten Lunten ausgeprägt. Die letzte davon - sprich die Augustkerze - sogar als idealtypisches "Hammer-Umkehrmuster". Per Saldo biete der jüngste Rücksetzer eine interessante Einstiegsgelegenheit. Perspektivisch dürfte das Papier den übergeordneten Aufwärtstrend wiederaufnehmen und das Mehrjahreshoch bei 23,13 EUR anpeilen. Als Stopp-Loss ist dagegen das Augusttief bei 18,50 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:20,445 EUR +1,54% (11.09.2023, 10:10)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:20,475 EUR +1,66% (11.09.2023, 09:56)