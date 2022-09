WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.09.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Plus von fast 19% habe die Aktie der Deutschen Telekom in diesem Jahr unverändert die "Pole Position" unter den deutschen Standardwerten inne. Zuletzt hätten die Analysten zudem auf die besondere Konstellation verwiesen, dass der Titel sowohl bei einem eher defensiven Handelsansatz aus den Faktoren "Momentum" und "low volatility" als auch bei einem eher offensiven, trendfolgenden Modell einen sehr guten Eindruck hinterlasse. Charttechnisch arbeite das Papier darüber hinaus an der Auflösung des im August ausgeprägten "inside months" - der höchste Stand seit Januar 2002 (19,61 EUR) liefere einen wichtigen Fingerzeig in diese Richtung. In die gleiche Kerbe schlage der Wochenchart: Hier liege ein abgeschlossenes Wimpelmuster vor, aus dem sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1,50 EUR ergebe. Das bereits diskutierte Etappenziel in Form des Hochs vom November 2001 bei 20,84 EUR erscheine also auch aus diesem Blickwinkel heraus realistisch. Als strategischer Kurstreiber diene ohnehin die große, untere Umkehr der letzten 20 Jahre. Um diesen Katalysator nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Hoch vom Mai 2017 bei 18,14 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:19,396 EUR +0,18% (13.09.2022, 08:34)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,382 EUR -0,86% (12.09.2022, 17:41)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508