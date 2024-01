WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (29.01.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Der Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 19 EUR sowie die beiden "Hammer"-Umkehrmuster hätten in der Rückspiegelbetrachtung einen idealtypischen Einstiegszeitpunkt dargestellt. Inzwischen werde die Aktie der Deutschen Telekom mit einem neuen Verlaufshoch (23,40 EUR) - und damit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2001 belohnt. Unter dem Strich liege der Telekom-Titel im bisherigen Jahresverlauf 6% im Plus und zeigt dem DAX (+1,25%) damit die Rücklichter. Als strategischer Kurstreiber fungiere weiterhin die riesige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der langfristigen unteren Umkehr - lasse sich auf rund 25 EUR taxieren. Wenn Anleger den jüngsten Rücksetzer zudem als "V-Formation" interpretieren würden, dann ergebe sich daraus perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 27 EUR. In der Summe liege also unverändert ein stabiler Aufwärtstrend vor, welcher auf neue Mehrjahreshochs hoffen lasse. Unter Risikogesichtspunkten könnten Investoren den Stopp zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne auf das Niveau des Dezember-Tiefs bei 21,34 EUR nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:22,93 EUR +0,09% (29.01.2024, 08:40)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:23,05 EUR -0,84% (26.01.2024, 17:35)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508