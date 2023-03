ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Im schwierigen Investmentjahrgang 2022 habe das Papier der Deutschen Telekom zu den absoluten DAX-Topperformern gezählt. In diesem Jahr setze sich diese Erfolgsserie nahtlos fort, denn mit einem Kurszuwachs von 14% werde die Wertentwicklung des Mutterindex (+10%) erneut deutlich übertroffen. Charttechnisch eile der Telekomtitel von einem 20-Jahres-Hoch zum nächsten. An dieser Stelle wollten die Analysten nochmals auf die strategischen Kurstreiber eingehen. Zunächst sei in diesem Kontext die große, untere Umkehr seit Beginn des Jahrtausends zu nennen. Darüber hinaus habe die Kursentwicklung von 2017 bis 2021 eine klassische Konsolidierungsflagge gebildet, deren Auflösung 2022 nochmals lehrbuchmäßig zurückgetestet worden sei. Drittens habe die Aktie seit Ende 2020 eine Schiebezone zwischen 14,50 EUR und gut 19 EUR etabliert. Unter dem Strich gebe es also drei unterschiedliche Antriebsfedern. Während sich das Anschlusspotenzial aus der zuletzt angeführten Formation auf rund 23,50 EUR taxieren lasse, würden die beiden zuerst diskutierten Kursmuster sogar ein langfristiges, deckungsgleiches Kursziel von 25 EUR eröffnen. Um die skizzierten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft, das Jahreshoch von 2022 bei 19,86 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:21,355 EUR +0,47% (01.03.2023, 08:52)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:21,235 EUR -0,14% (28.02.2023, 17:35)