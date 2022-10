Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld lege auch die Aktie der Deutschen Telekom zu Wochenbeginn wieder deutlich zu. Nachdem der DAX-Titel zuletzt bei rund 17,50 Euro erfolgreich einen Boden ausgebildet habe, sei nun bereits wieder die 18-Euro-Marke ausgebildet worden. Die Deutsche Bank bleibe weiterhin sehr optimistisch.In seiner neuen Studie habe Analyst Robert Grindle kaum bedeutende Änderungen an seinen operativen Erwartungen vorgenommen. Allerdings rechne er mit einem stärkeren Wachstum im deutschen Mobilfunkgeschäft. Die T-Aktie sehe er im Vergleich zu Wettbewerbern gut positioniert, unter anderem wegen des stärkeren Free Cashflows.Abseits der wichtigen Tochter T-Mobile US werde dem übrigen Geschäft der Telekom laut Grindle nur ein sehr niedriger Aktienwert beigemessen. Das Kursziel für die T-Aktie sehe Grindle bei 29,50 Euro, die Einstufung laute "buy".Die T-Aktie nehme wieder Fahrt auf. Angesichts des starken operativen Geschäfts und der attraktiven Bewertung dürfte das Mehrjahreshoch bald wieder ins Visier rücken. Langfristig orientierte Anleger bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 17.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link