Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Gute Nachrichten hatte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), Timotheus Höttges, auf der Hauptversammlung mit im Gepäck gehabt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir haben die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht." Nach der Fusion mit Sprint habe die Deutsche Telekom rund 43 Prozent der Anteile an dem US-Mobilfunkunternehmen besessen. Die Telekom habe eine Option erworben, bis Juni 2024 insgesamt 101 Mio. T-Mobile US-Aktien von der japanischen Beteiligungsgesellschaft Softbank zu erwerben. Nun sei die Beteiligung auf rund 50,2 Prozent erhöht worden.Das Erlangen der Mehrheit sei seit dem Kapitalmarkttag 2021 erklärtes Ziel der Telekom gewesen. Die Tochter erwirtschafte mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Die Telekom-Aktionäre hätten zudem eine Dividende von 0,70 Euro pro Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr abgesegnet. Diese sei inzwischen ausgeschüttet worden.Unterdessen habe Deutsche Bank Research das Kursziel für Deutsche Telekom von 29,50 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Konzern sei 2022 in der europäischen Telekombranche der beste Wert gewesen und auch 2023 habe stark begonnen, habe Analyst Robert Grindle in einer Studie geschrieben. Der Analyst sehe weiteres Kurspotenzial, die Aktie zähle er zu seinen "Top Picks". Die 2023er Prognosen der Bonner lägen im Rahmen seiner Erwartung für das Geschäft ohne die Funkmasten, dessen Einnahmen zusammen mit einer eventuellen Beteiligung an den Aktienrückkäufen von T-Mobile US das in der Branche überdurchschnittliche Wachstum an Aktionärsausschüttungen unterstrichen. DAX -Basisinvestment, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2023)