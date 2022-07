Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,718 EUR -2,76% (14.07.2022, 16:33)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,68 EUR -2,66% (14.07.2022, 16:19)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe die Deutsche Telekom den lang erwarteten Verkauf der Funkturm-Sparte bekannt gegeben. Die Transaktion mit dem kanadischen Finanzinvestor Brookfield und dem US-amerikanischen Infrastrukturinvestor Digital Bridge komme am Markt aber nicht gut an, die T-Aktie zähle zu den schwächsten Werten im DAX . Inzwischen hätten sich auch mehrere Experten geäußert.Die Telekom habe die Funktürme zu einem Preis verkauft, der über dem von ihm veranschlagten Multiplikator liege, schreibe etwa J.P. Morgan-Analyst, Akhil Dattani. Da der Konzern das EBITDA der Sparte um 40 Millionen Euro nach unten korrigiert habe, liege der Wert des Deals dennoch unter den zuletzt in der Presse kolportierten 20 Milliarden Euro. Bullish für die T-Aktie bleibe Dattani aber: Die Einstufung laute "overweight" mit Kursziel 28,50 Euro.Von einem sehr guten Preis für den 51-Prozent-Anteil habe Deutsche Bank-Experte, Robert Grindle, gesprochen. Das Management habe keine Absicht, die Beteiligung nun noch weiter zu senken. Grindle sehe die Pläne, die Schulden abzubauen und die Beteiligung bei T-Mobile US aufzustocken, sehr positiv und habe sein Kursziel von 26,40 Euro bestätigt. Votum: "buy".Eine Kaufempfehlung gebe es auch von Goldman Sachs. Analyst Andrew Lee blicke über den Funkturm-Deal hinaus und rechne in einer Branchenstudie mit robusten Quartalszahlen. Gründe dafür seien eine rationale Marktstruktur, weniger Preissenkungen im Mobilfunkbereich und eine starke Absicherung bei den Energiekosten. Das Kursziel laute 22,50 Euro.Der Verkauf der Funktürme hebe verborgene Werte und sei der richtige Schritt. Gelinge die Übernahme der Mehrheit an T-Mobile US , dürfte das die Aktie mittelfristig weiter antreiben. Ein neues Mehrjahreshoch sollte möglich sein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomAktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.