Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.07.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Lage trübt sich ein - ChartanalyseDie Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, aber aktuell noch in einer Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit dem Abprall an der Unterstützung im Bereich von 19,40 EUR habe sich die Aktie bis auf 20,06 EUR erholen können. Dann sei die Aktie aber wieder abgesackt und sei mit einer bärischen Tageskerze bei 19,88 EUR aus dem Handel gegangen. Zudem stehe der 50er-EMA kurz vor einer bärischen Überschneidung unter den 200er-EMA, was ebenfalls ein bärisches Signal wäre.Die Aktie der Deutschen Telekom könnte die bärische Tageskerze bestätigen und erneut Kurs auf den 10er-EMA bei aktuell 19,70 EUR nehmen. Gehe es weiter tiefer, würde sich die Lage kurzfristig eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 19,40 EUR wahrscheinlich werden. Bei einem weiteren Kursrückgang sollte es zudem zur bärischen Überschneidung des 50er-EMA unter den 200er-EMA kommen, womit sich die Lage weiter eintrüben würde. Solange der Widerstand im Bereich von 20,15 EUR nicht erobert werde, seien weiter fallende Kurse zu erwarten. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,852 EUR -0,19% (17.07.2023, 08:50)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,88 EUR +0,57% (14.07.2023, 17:35)