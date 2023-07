Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,578 EUR +0,52% (20.07.2023, 17:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,578 EUR +0,49% (20.07.2023, 17:09)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nachdem der Kurssturz des Rivalen AT&T die gesamte Branche in Mitleidenschaft gezogen habe, sei auch die Deutsche Telekom-Aktie unter Druck gekommen. Die verlorene Klage gegen 1&1 habe hingegen weniger direkte Auswirkungen, sei für die Stimmung aber ebenfalls nicht förderlich.Auch von charttechnischer Seite gebe es einen Seitenhieb. Letzten Freitag sei ein Death Cross ausgelöst worden. Dabei kreuze die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten. In der Charttechnik stelle dies ein massives Verkaufssignal dar. Auch der MACD-Indikator stehe kurz vor einem bearishen Signal, was den Druck erhöhen dürfte.Doch es gebe einen Lichtblick. Trotz all der bearishen Signale halte sich die Aktie wacker an der Unterstützungszone um 19,35 Euro. Gelinge es ihr diesen Bereich weiterhin zu verteidigen und letztendlich die Widerstände am GD50 und GD200 bei aktuell 20,09 und 20,25 Euro zu überwinden, dürften die Hochs bei 22,18 und 23,12 Euro erneut in Angriff genommen werden.Die defensive Telekombranche sei derzeit weniger gefragt als zinssensiblere Tech-Werte. Die Angst vor einem Einstieg von Amazon wirke zudem nach. Auch wenn weder die verlorene Klage gegen 1&1 noch die Sorgen aus den USA wirklich belasten dürften, würden solche Nachrichten im aktuellen Umfeld nicht gut ankommen. Solange die beiden GDs nicht zurückerobert werden können, bleibt das Chartbild eingetrübt, langfristig stimmen die Aussichten aber, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: