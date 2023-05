Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,95 EUR +0,48% (22.05.2023, 09:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,955 EUR +0,46% (22.05.2023, 09:27)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Anfang April habe die T-Aktie habe ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Seitdem befinde sie sich in der Konsolidierungsphase, zuletzt habe der Trend aber wieder nach oben gezeigt. Jetzt habe die Citigroup die T-Aktie jedoch von der "European Focus List" gestrichen und sorge damit für einen leichten Rücksetzer.Nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Kursverlauf vermisse Analyst Georgios Ierodiaconou vorerst Impulse, die den Kurs weiter antreiben könnten. Deswegen habe er die T-Aktie von seiner Fokus-Liste gestrichen und sie durch die britische BT Group ersetzt, die er als klaren Profiteur der regulatorischen und marktseitigen Rahmenbedingungen sehe. Das Kursziel sehe Ierodiaconou allerdings weiterhin bei 26 Euro und damit rund 20% über dem aktuellen Niveau. Die Einstufung laute entsprechend unverändert "buy".Eine längere Verschnaufpause bei der T-Aktie scheine nach der langen Rally durchaus möglich. Konservative Anleger sollten aber geduldig bleiben. Die operative Entwicklung und die Bewertung würden noch Luft nach oben lassen. Mittelfristig seien neue Hochs möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link