Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,406 EUR -0,82% (28.07.2022, 21:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,392 EUR -0,56% (28.07.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (28.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nachdem sich die Aktie der Deutschen Telekom letzte Woche von ihrer schwachen Seite gezeigt habe, versuche sie nun die Verluste wieder wettzumachen. Vor allem die starke Prognose der Tochter T-Mobile US hätten am Mittwoch eine Gegenbewegung ausgelöst. Doch aus diesen Gründen sollten sich Trader nicht zu früh freuen.Im Juni sei es bei der Aktie der Deutschen Telekom ordentlich zur Sache gegangen. Nach einer deutlichen Korrektur habe sie eine v-förmige Erholungsbewegung hingelegt, sei jedoch an der massiven Widerstandszone zwischen 18,92 und 19,39 Euro abgeprallt. Im schwachen Gesamtmarkts sei der Titel in der Folge sowohl unter den GD50 bei 18,73 Euro gerutscht, als auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 18,55 Euro.Im Zuge der Gegenbewegung seit Anfang dieser Woche sei zwar die Hoffnung groß, dass diese Hürde schnell zurückerobert werden könne, doch die Charttechnik spreche im Moment dagegen. Denn die Aktie habe die Trendlinie am heutigen Donnerstag unter schwachen Volumen nahezu punktgenau angetestet und sei darauf unterhalb des letzten Tageshochs abgerutscht. All das deute eher auf eine Bestätigung des Verkaufssignals hin. Von großer Bedeutung sei dann, dass die Horizontale im Bereich um 17,80 Euro halte. Darunter wäre mit weiteren Rücksetzern bis zum GD200 bei 17,18 Euro zu rechnen.Kurzfristig könnten der T-Aktie weitere leichte Rücksetzer drohen. Trotz allem erweise sich die Telekombranche aber in den aktuell schwierigen Börsenzeiten wieder einmal als stabiler Sektor und bleibe somit auf mittlerer bis langer Sicht aussichtsreich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.