Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,62 EUR +0,13% (06.12.2023, 15:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,595 EUR +0,02% (06.12.2023, 15:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) von "Kauf" auf "Halten" herab.Die Deutsche Telekom habe eine starke Präsenz im Bereich der Digitalisierung und ist einer der führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Europa. Auch in allen ESG-Aspekten gelte das Unternehmen als nationaler und internationaler Vorreiter. Dennoch würden im lukrativen US-Markt, der lange Zeit als Wachstumstreiber der Deutschen Telekom gegolten habe, erste Wolken aufziehen. Generell sei das Kundenwachstum nach wie vor solide, verliere aber vor allem im lukrativen US-Markt etwas an Dynamik, was auf den zunehmenden Wettbewerb, um preissensitive Kunden zurückzuführen sei.Im Vergleich zur Peergroup habe sich die Deutsche Telekom kurstechnisch stark entwickelt und liege dank der jüngsten Rallye mit einem Plus von über 20% seit Jahresbeginn an deren Spitze.Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt sein bisheriges Kursziel in Höhe von EUR 23 und revidiert gleichzeitig aufgrund des geringeren Kurspotenzials seine bisherige Empfehlung auf "Halten". Das ermittelte Kursziel basiere auf einem gemischten Multiple-Ansatz, wobei die Daten auf Konsensus Schätzungen beruhen würden. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: