Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.07.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Korrektur läuft aus - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ist seit dem Verlaufshoch vom 5. April bei 23,12 EUR kräftig unter Druck geraten und bis zum 8. Juni auf 19,72 EUR gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge habe die Aktie eine Erholung einleiten und bis Ende Juni bis zum 200er-EMA ansteigen können, sei hier aber wieder nach unten abgeprallt. Am Freitag sei die Telekom-Aktie aber mit einer bullischen Tageskerze direkt an der Unterstützung bei 19,40 EUR aus dem Handel gegangen.Die Korrektur der Telekom-Aktie könnte an der Unterstützung um 19,40 EUR auslaufen und das Papier vor einem erneuten Anstieg im kurzfristigen Aufwärtstrend stehen. Ein erstes Stärkesignal würde mit einem Anstieg über das Vortageshoch bei 19,61 EUR generiert werden, darüber würde ein weiteres Long-Signal über dem 10er-EMA entstehen. Der nächste Anlaufbereich wäre dann erneut der 200er-EMA um 20,20 EUR. Komme es hingegen zu einem Kursrutsch unter 19,40 EUR, würde sich die Lage eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis 19 EUR und 18,60 EUR wahrscheinlich werden. (Analyse vom 10.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,408 EUR -0,31% (10.07.2023, 08:52)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,50 EUR -0,59% (07.07.2023, 17:39)