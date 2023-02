XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,29 EUR +0,67% (09.02.2023, 11:52)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Der Konzern überzeugt auf ganzer Linie - AktienanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) hat ihren Anleiherückkauf abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im Rahmen dessen seien Papiere im Volumen von 2,68 Mrd. Euro erworben worden. Der Konzern optimiere mit dem Rückkauf seine Liquiditäts- und Verbindlichkeiten-Positionen. Das Profil der durchschnittlichen Anleihe-Fälligkeiten für die kommenden Jahre solle verbessert und die Exposition gegenüber aktuell allgemein steigenden Refinanzierungskosten reduziert werden. Das Geld dafür stamme aus dem vereinbarten Verkauf von 51 Prozent des Funkturm-Geschäfts in Deutschland und Österreich.Gute Nachrichten seien auch von T-Mobile US gekommen. Die amerikanische Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe den Gewinn zum Jahresende trotz eines Umsatzrückgangs deutlich erhöht. Im vierten Quartal sei das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich um 8,3 Prozent auf 6,8 Mrd. Dollar gestiegen.Unter dem Strich habe T-Mobile US 927.000 Vertragskunden hinzugewonnen. Die Erlöse seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum jedoch um 2,5 Prozent auf 20,3 Mrd. Dollar gesunken. T-Mobile habe für 2023 insgesamt einen Kundenzuwachs zwischen 5,0 Mio. und 5,5 Mio. in Aussicht gestellt, nach 6,4 Mio. im Vorjahr. Analysten hätten zwar mit einer höheren Prognose gerechnet. Dennoch bleibe T-Mobile US die Wachstumsperle des Bonner Konzerns.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:20,32 EUR +0,69% (09.02.2023, 12:07)