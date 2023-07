XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Durch den deutlichen Rücksetzer zu Wochenbeginn habe sich das Chartbild bei der T-Aktie eingetrübt. Die branchenweiten Sorgen nach dem AT&T-Schock würden weiter nachwirken. Derweil sei eine Berufungsklage des Konzerns gegen den Rivalen 1&1 gescheitert. Die Lage bleibe kompliziert.Die Deutsche Telekom habe dagegen geklagt, dass 1&1 damit werbe, das modernste 5G-Netz Europas aufzubauen. Damit habe das Oberlandesgericht Koblenz bestätigt, dass 1&1 als europaweit erster und einziger Netzbetreiber vollständig auf die innovative Open-RAN-Technologie setze.Derweil würden die Sorgen um die Branche nach einem Bericht des "Wall Street Journal" weiterhin nachwirken. Jedoch dürften die Probleme wegen Altlasten aus bleiummantelten Kabeln in den USA die Telekom kaum betreffen. Das Europa-Geschäft sei ohnehin nicht betroffen - und die Tochter T-Mobile US sollte als Mobilfunkanbieter kaum über solche Kabel verfügen. Amazon wirke zudem nach. Auch wenn weder die verlorene Klage gegen 1&1 noch die Sorgen aus den USA wirklich belasten dürften, würden solche Nachrichten im aktuellen Umfeld nicht gut ankommen. Das Chartbild bleibt eingetrübt, langfristig stimmen die Aussichten aber, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,476 EUR +0,59% (19.07.2023, 09:51)