Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,248 EUR -2,46% (18.07.2023, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,244 EUR -2,57% (18.07.2023, 14:01)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit einem Minus von mehr als zwei Prozent trage die T-Aktie am Dienstag die rote Laterne im DAX. Bereits am gestrigen Montag sei der US-Rivale AT&T auf ein neues 30-Jahres-Tief gerutscht. Die neuen Bedenken könnten auch die Telekom-Tochter T-Mobile US treffen, entsprechend stehe die T-Aktie wieder unter Druck.Citigroup-Analyst Michael Rollins habe das Kursziel für AT&T deutlich gesenkt, da er potenzielle Risiken durch mit Blei ummantelte Kabel sehe. Er habe auf einen Bericht des "Wall Street Journal" von letzter Woche reagiert. In diesem sei bekannt geworden, dass mehrere Telekom-Riesen Netzwerke hätten, die aus mit giftigem Blei ummantelten unterirdischen Kabeln bestünden. Wenn das Blei zerfalle, stelle dass eine Gefahr für die Umwelt dar. Typischerweise könnte das in den USA einen teuren Rechtsstreit nach sich ziehen.T-Mobile US sei in dem Bericht zwar nicht genannt worden, dennoch könne sich die wichtige US-Tochter der Telekom dem Abverkauf in der Branche nicht entziehen. Und die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Kursentwicklung von T-Mobile auch maßgeblich den Kurs der Deutschen Telekom beeinflusse. Entsprechend überrasche es nicht, dass die Deutsche Telekom-Aktie am Dienstag am DAX-Ende stehe.Die Nachrichtenlage rund um die Telekombranche bleibe schwierig. Die Angst vor einem Einstieg von Amazon habe zuletzt bereits belastet, nun kämen neue Sorgen hinzu. Langfristig würden die Aussichten zwar gut bleiben, das Chartbild aber eingetrübt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: