Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (24.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Monaten kenne die Aktie der Deutschen Telekom quasi nur den Weg nach oben. Am Montag trage der Magenta-Konzern allerdings die rote Laterne im DAX. J.P. Morgan und die UBS hätten in neuen Studien das Kursziel gesenkt. Grund zur Panik bestehe allerdings nicht, da die Banken nach wie vor viel Luft nach oben sähen.Die anstehenden Quartalszahlen dürften wenig spannend ausfallen, so J.P. Morgan-Analyst, Akhil Dattani. Sie sollten die strukturellen Pluspunkte wie das wohl schnellere Wachstum bei den Festnetz-Umsätzen aber nicht schmälern, sondern zu steigenden Erwartungen am Markt führen. Dattani rechne zudem damit, dass die Beteiligung an der Tochter T-Mobile US durch deren Aktienrückkäufe größer werde. Das Kursziel habe der Experte zwar leicht von 30,00 auf 29,50 Euro gesenkt. Doch die Bewertung sei trotz der starken Entwicklung in den vergangenen Jahren immer noch attraktiv, die Einstufung laute entsprechend "overweight", die Aktie stehe auch weiterhin auf der "Analyst Focus List".Auch UBS-Analyst Polo Tang habe das Kursziel für die T-Aktie gesenkt - von 26,60 auf 26,00 Euro. Er rate entsprechend weiterhin "buy", das niedrigere Kursziel habe er lediglich durch Währungseffekte begründet. In einer Branchenstudie habe er davon gesprochen, dass das erste Quartal für die meisten Unternehmen ermutigend ausgefallen sein dürfte. Er setze vor allem auf United Internet und eben die Deutsche Telekom. Begründung: Die Aktie sei noch immer günstig.Auch wenn J.P. Morgan und die UBS jeweils das Kursziel nach unten schrauben würden, sähen sie noch viel Potenzial. Anleger sollten sich vom Rücksetzer am Montag deshalb nicht verunsichern lassen. Das Chartbild bei der T-Aktie sei nach wie vor stark, die wichtige US-Tochter T-Mobile US befinde sich weiter auf Wachstumskurs und die Bewertung lasse noch immer Luft nach oben.Konservative Anleger können schwache Tage deshalb unverändert zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.