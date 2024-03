ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Telekom mit weltweit nahezu 200.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 111,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. (21.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Ein Insiderverkauf fällt negativ auf - AktienanalyseBei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) knickte der Umsatz 2023 um 2,1 Prozent auf knapp 112 Mrd. Euro ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte wäre ein moderates Plus herausgekommen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) sei um 0,7 Prozent auf 40,5 Mrd. Euro gestiegen. 2024 solle das EBITDA AL um sechs Prozent auf rund 42,9 Mrd. Euro steigen. Der T-Aktie hätten die Zahlen keine Impulse gebracht. Mehrere Analysten hätten moniert, dass das Betriebsergebnis abseits der Beiträge der US-Tochter zum Jahresende etwas schwächer als gedacht ausgefallen sei. Negativ fällt zudem der Insiderverkauf von Vorstandsmitglied Claudia Nemat im Volumen von gut 2,5 Mio. Euro auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2024)