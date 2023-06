Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem Crash am vergangenen Freitag, als die T-Aktie angesichts der Gerüchte über einen Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt etwa neun Prozent verloren habe, beruhige sich die Lage nur langsam. Auch am Dienstag habe der DAX-Wert vielmehr ein Minus verkraften müssen. Die Deutsche Bank habe dazu eine klare Meinung.Analyst Robert Grindle sehe das Kursziel weiterhin bei 30 Euro und rate entsprechend "Buy". Er stütze seine Empfehlung für die Telekom auf eine Neubewertung ohne das US-Geschäft, deshalb spiele die Kursentwicklung von T-Mobile US kaum eine Rolle. Bemerkenswert sei zudem der Optionskauf von Vorstandsmitglied Thorsten Langheim nach dem jüngsten Ausverkauf. Obwohl dieser Schritt einen hohen administrativen Aufwand bedeute und viel öffentliche Aufmerksamkeit errege, sei Langheim der Meinung, dass sich der Kauf lohne.Zu Wochenbeginn habe Langheim 100.000 Call-Optionen auf die T-Aktie mit Laufzeit bis Dezember 2027 erworben. Der Basispreis der so genannten Knock-out-Optionen liege bei 25,00 Euro. Kaufpreis seien 13 Cent je Option gewesen, Langheim habe somit 13.000 Euro investiert.Der Insiderkauf von Langheim sei ein Zeichen des Vertrauens. Auch die Analysten würden die Gefahr durch Amazon eher für gering halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: