Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

23,105 EUR +0,30% (22.01.2024, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

23,10 EUR +0,09% (22.01.2024, 09:42)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Monaten zeige der Trend bei der Deutschen Telekom wieder ganz klar nach oben. Die Angst vor einem Einstieg von Amazon.com in den Mobilfunkmarkt sei längst vergessen, die starke operative Entwicklung überzeuge die Anleger. Am Montag klettere die T-Aktie nun sogar auf den höchsten Stand seit 2001 und generiere damit ein starkes Kaufsignal.Anfang des Jahrtausends sei der Hype um die Deutsche Telekom nach dem Börsengang riesig gewesen. Zweitweise habe die Aktie sogar dreistellig notiert. Doch dann seien eine rasante Talfahrt und eine jahrelange Durststrecke gefolgt. Bis auf die attraktiven Dividenden habe es in der langjährigen Seitwärtsbewegung für Anleger wenig zu holen gegeben. Doch dies habe sich mittlerweile wieder geändert.Gegenüber den Tiefs von 2013 habe sich die T-Aktie etwa verdreifacht. Alleine seit dem Corona-Tief habe sich der Titel mehr als verdoppelt. Die starke Entwicklung des Wachstumsmotors T-Mobile US und die hohen Cashflows, die der Konzern generiere, kämen bei den Anlegern gut an. Mit dem neuen 22-Jahres-Hoch habe die Deutsche Telekom-Aktie nun ein starkes Kaufsignal generiert. Das Ende der Fahnenstange dürfte damit noch längst nicht erreicht sein.Die Experten würden ebenfalls damit rechnen, dass die Aktie noch Luft nach oben habe. 23 der 25 von Bloomberg erfassten Analysten würden nach wie vor zum Kauf raten, hinzu kämen zwei Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 25,99 Euro - 13% über dem aktuellen Niveau. JPMorgan oder Barclays würden sogar noch deutlich mehr Potenzial sehen und den fairen Wert auf 31 respektive 30 Euro beziffern.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link