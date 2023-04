Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Pünktlich zur Hauptversammlung, die am heutigen Mittwoch stattfinde, hat der DAX-Konzern den lang erwarteten Schritt geschafft und die Mehrheit an der wichtigen Tochter T-Mobile US übernommen. An der Börse komme das gut an, die T-Aktie erreiche nach der Rekordjagd der vergangenen Monate einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch.Auf dem Aktionärstreffen habe Telekom-CEO Tim Höttges mitgeteilt, dass die Beteiligung an T-Mobile US über 50 Prozent gestiegen sei. Bereits in den vergangenen Monaten habe die Deutsche Telekom dieses Ziel angestrebt und den eigenen Anteil unter anderem durch den Erwerb von T-Mobile-Anteilen des ehemaligen Sprint-Großaktionärs Softbank ausgebaut. Das Ziel sei klar: Die wachstumsstarke US-Tochter solle auch künftig voll konsolidiert werden.Bestätigt werden solle auf der Hauptversammlung auch die geplante Dividendenanhebung von 64 Cent je Aktie auf 70 Cent - eine Rendite von 3,1 Prozent. Weniger optimistisch habe sich Höttges hingegen zum Stand der Digitalisierung in Deutschland und Europa geäußert. Diese würden zurückhängen und hätten es nicht geschafft, bei Cloud, Mikrochips oder KI eine weltweit führende Position zu erlangen.Mit der Mehrheit an T-Mobile US habe die Deutsche Telekom ein wichtiges Ziel erreicht. Nach der Hauptversammlung könnten sich Anleger zudem über die lukrative Dividendenausschüttung freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: