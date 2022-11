Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,582 EUR -0,33% (10.11.2022, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,71 EUR +0,19% (09.11.2022, 17:44)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.11.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe mit dem Q3 22-Ergebnis die Markterwartungen übertreffen können. Das EBITDA habe im abgelaufenen Quartal EUR 12,0 Mrd. gegenüber einer Konsenserwartung von EUR 11,4 Mrd. betragen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um knapp 9% auf EUR 29,0 gestiegen und habe leicht unter den Schätzungen gelegen, welche bei EUR 29,3 Mrd. gelegen hätten. Das Umsatzwachstum sei neuerlich durch eine gute Entwicklung des US-Geschäfts und positive Effekte der US-Dollar Aufwertung unterstützt gewesen. Der bereinigte Nettogewinn sei um mehr als 80% auf EUR 2,4 Mrd. (Marktkonsensus: EUR 1,9 Mrd.) gestiegen.Das Q3 habe wieder ein geringes organisches Wachstum gezeigt. Ohne Berücksichtigung von Wechselkursen und Veränderungen im Konsolidierungskreis sei der Umsatz der Deutschen Telekom um 0,5% im Jahresvergleich gestiegen. Im Vorquartal habe der Umsatz organisch stagniert. Die wichtigen Service-Umsätze ohne Geräteverkäufe seien deutlich um 12,5% gestiegen.Im Zuge des Q3 22-Ergebnisses habe der Telekom-Betreiber die Ertragserwartungen für dieses Jahr nach oben revidiert. Die Deutsche Telekom erwarte nunmehr ein EBITDA von "über" EUR 37 Mrd. anstatt einer Punktprognose von EUR 37 Mrd. zuvor. Ebenso sei der Ausblick für den Gewinn je Aktie auf über EUR 1,50 von über EUR 1,25 erhöht worden. Die EBITDA-Prognose liege jedoch unter der aktuellen Markterwartung von rund EUR 40 Mrd. Die Dividende solle von EUR 0,64 auf EUR 0,70 je Aktie steigen.Die letzte Einschätzung zu Deutsche Telekom lautete "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.11.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity