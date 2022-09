ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die US-Notenbank habe ihren Leitzins erneut kräftig angehoben. DAX & Co würden deutlich zurückfallen und viele Wachstumswerte ihre Talfahrt ungebremst fortsetzen. In dem angeschlagenen Marktumfeld zeige sich die Deutsche Telekom-Aktie dagegen weiter recht stabil.Die T-Aktie gehöre weiter zu den Lieblingen der Analysten unter den DAX-Werten. Von den 29 Experten, die sich mit näher mit dem Titel beschäftigen würden, würden derzeit satte 27 zum Kauf raten. Zwei Analysten stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Das durchschnittliche Kursziel betrage 24,63 Euro und liege damit rund 32% über dem aktuellen Niveau.Ein Blick auf den Chart zeige, dass die Aktie nach dem missglückten Versuch, aus der Trading-Range nach oben auszubrechen, kurzfristig noch wieder Richtung 18 Euro zurückfallen könnte. Größere Rücksetzer seien aus charttechnischer Sicht vorerst allerdings nicht wirklich zu erwarten."Der Aktionär" halte daher auch an seiner positiven Einschätzung für die T-Aktie fest. Mit dem krisenfesten Geschäftsmodell sowie der attraktiven Dividende bleibe das Papier des Bonner Konzerns für konservative Anleger auch im aktuell turbulenten Marktumfeld eine gute Wahl, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:18,804 EUR +1,34% (22.09.2022, 10:45)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:18,782 EUR +0,50% (22.09.2022, 10:30)