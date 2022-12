Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (02.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Beim Ausbau ihres Glasfaser-Netzes ziehe die Deutsche Telekom ihr Tempo an. Nachdem die schnellen und stabilen Festnetz-Verbindungen in diesem Jahr in zwei Millionen Haushalten verfügbar gemacht würden, sollten 2023 zwischen zweieinhalb Millionen und drei Millionen hinzukommen."Wir beschleunigen unseren Glasfaserausbau, trotz der Krise, trotz der Inflation", habe Deutschlandchef Srini Gopalan am Freitag gesagt. Ende 2024 solle Glasfaser zehn Millionen Haushalte erreichen. Das wären etwa doppelt so viel wie derzeit."Es gibt viel zu tun", so Gopalan. Der Datenbedarf sei angesichts einer Vielzahl an Geräten, die im Digitalzeitalter in den Wohnungen mit dem Internet verbunden seien, enorm - ob Smartphones, Fernseher oder Fitness-Uhren.Ein Ärgernis seien für ihn aufwendige und lange Genehmigungsverfahren. Wenn man in einer Straße Glasfaser verlegen wolle, brauche man durchschnittlich 21 verschiedene Genehmigungen. "Das kann nicht sein." Der Manager habe an Politik und Verwaltung appelliert, ein unkomplizierteres Vorgehen zuzulassen. Auch andere Verlegemethoden, bei denen Kabel nicht mehr so tief unter der Erde lägen, wären hilfreich.Beim Mobilfunk komme der Konzern ebenfalls zügig voran. Inzwischen könnten 94 Prozent der deutschen Haushalte Firmenangaben zufolge das 5G-Netz der Telekom empfangen. Bis 2025 solle der Wert bei 99 Prozent liegen. Gut 80.000 Telekom-Antennen - in der Regel habe jeder Standort drei Antennen - würden mit 5G funken. Von ihnen würden Ende dieses Jahres rund 8.000 das 3,6-Gigahertz-Band nutzen. Dieses relativ hohe Frequenzband ermögliche einen besonders starken Datendurchsatz bei einer minimalen Latenz. Gemeint damit sei die Reaktionszeit nach Eingabebefehlen - das sei für Verbraucher zum Beispiel bei Onlinespielen und für Virtual-Reality-Anwendungen wichtig.Auch wenn die Gefahr kurzfristiger Rücksetzer nun relativ hoch ist, bleibt "Der Aktionär" weiterhin zuversichtlich. Nicht zuletzt die günstige Bewertung sowie ein krisensicheres Geschäft sprechen für die Papiere, so Marion Schlegel. Insbesondere konservativ orientierte Anleger seien mit dem DAX-Titel gut beraten. Ein Stopp bei 15,80 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 02.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: