XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,35 EUR -3,02% (06.04.2023, 09:28)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten sei die Deutsche Telekom-Aktie von einem Mehrjahreshoch zum Nächsten geklettert. Erst am Mittwoch habe der DAX-Titel erstmals wieder die 23-Euro-Marke überschritten. Am Donnerstag trage die Aktie mit einem deutlichen Minus aber die rote Laterne im deutschen Leitindex. Doch Anleger sollten nicht in Panik geraten.Nach der Hauptversammlung am Mittwoch werde die Aktie nun ex-Dividende gehandelt. 70 Cent je Aktie würden ausgeschüttet. Zum Schlusskurs von 23,045 Euro bedeute das einen rechnerischen Abschlag von 3,0 Prozent - was derzeit genau dem Minus bei der T-Aktie entspreche.Durch den starken Lauf der vergangenen Wochen trübe sich das Chartbild der Aktie durch den Dividendenabschlag auch nur unwesentlich ein. Da auch die Aussagen auf der Hauptversammlung - und dabei vor allem die Übernahme der Mehrheit an T-Mobile US -, gut ankamen, scheinen neue Hochs nur eine Frage der Zeit zu sein, so Völkl.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:22,45 EUR +0,27% (06.04.2023, 09:43)