Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,024 EUR +1,06% (15.07.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,008 EUR +1,31% (15.07.22 09:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe seine Funktürme an ein Konsortium aus Finanzinvestoren verkauft und dabei eine Bewertung von 17,5 Milliarden Euro ohne Schulden und Barmittel durchgesetzt. Konzernchef Tim Höttges bedauere allerdings, dass eine brancheninterne Konsolidierung nicht zustande gekommen sei - und habe dazu ungewohnt deutlich Auskunft gegeben.Neben dem spanischen Funkturm-Spezialisten Cellnex habe auch die Vodafone-Tochter Vantage Towers Interesse am Funkturm-Geschäft der Telekom gezeigt. Höttges dazu: "Um das klarzustellen: Ich mag die Arbeitsweise und die Professionalität von Vantage Towers sehr und wie das Unternehmen aufgestellt ist." Er habe zudem auf die möglichen Synergien am deutschen Markt verwiesen.Dennoch sei es nicht zu einer Lösung gekommen. Vor allem die kartellrechtlichen Bedenken hätten dabei überwogen. Eine Untersuchung der Behörden, ob ein fusioniertes Unternehmen eine marktdominierende Stellung einnehmen würde, hätte laut Höttges zwölf bis 15 Monate gedauert. Bedenken diesbezüglich habe er allerdings versucht auch in der jetzigen Konstellation gleich zu zerstreuen. "Unsere Funktürme sind bereits jetzt für jeden zugänglich."Ob ein Zusammenschluss mit Vantage Towers in Zukunft noch eine Option sein könnte, habe er offen gelassen. Klar wäre dann, dass sich die neuen Beteiligungsverhältnisse noch einmal massiv verschieben würden. Nach dem Deal mit Brookfield und DigitalBridge halte die Telekom künftig 49 Prozent an den Funktürmen - und wolle diese Beteiligung eigentlich auch nicht weiter reduzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: